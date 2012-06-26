Турчинов считает, что посадить надо было не Тимошенко, а Ющенко

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Андрей Лубенский. Заместитель главы партии "Батькивщина" Александр Турчинов обвиняет власти в намерении затянуть кассацию по "газовому делу" Юлии Тимошенко и одновременно ускорить рассмотрение второго уголовного дела против нее.

По словам соратника Тимошенко, таким образом, ее оппоненты пытаются не допустить рассмотрения дела в Европейском суде.

"Лучше бы они Ющенко посадили и рассматривали его дела. Но они фальсифицируют дела против Юли и против Юрия", - заявил Турчинов во вторник на митинге в поддержку экс-премьера у здания Высшего специализированного суда по гражданским уголовным делам, где сегодня рассматривается кассация по так называемому "газовому делу ".

Митинг сторонников экс-премьера продолжается, несмотря на прохладную погоду и дождь. Выступающие критикуют действия властей и призывают освободить Тимошенко.

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