Высший суд не стал переносить рассмотрение жалобы на отмену дела Кучмы

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам отказался перенести на 26 июля рассмотрение кассационной жалобы Генеральной прокуратуры на решение апелляционного суда Киева, который снял с экс-президента Леонида Кучмы обвинение в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Коллегия судей в конце мая начала рассматривать жалобу Генеральной прокуратуры, но перенесла на 26 июня. Председательствующий судья Михаил Вильгушинский объявил перерыв в связи с тем, что не все участники процесса подали в суд должным образом оформленные документы.

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С ходатайством к суду о переносе заседания на 26 июля обратился в начале заседания потерпевший журналист Алексей Подольский. Он мотивировал это тем, что именно эта дата была названа на предыдущем заседании суда, а его представитель Александр Ельяшкевич сейчас находится в США и не имел возможности срочно изменить свои планы и прибыть на сегодняшнее заседание, 26 июня. По словам Подольского, его адвокат "собирает документы относительно коррупционной деятельности Кучмы в отмывании своей фамилии" и хотел бы передать их на рассмотрение суда.

Позицию Подольского поддержали адвокаты экс-майора управления госохраны Николая Мельниченко Николай Недилько и Павел Сычев, а также адвокат вдовы Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

Коллегия судей отклонила это ходатайство. В частности, председательствующий судья Вильгушинский отметил, что все стороны были письменно уведомлены о переносе даты суда с 26 июля на 26 июня текущего года.

Коллегия судьей также отклонила ходатайство адвоката экс-майора Мельниченко Сычева о переносе даты заседания в связи с тем, что он не получил все копии кассационных жалоб.

Также суд отклонил ходатайство предоставить представителям СМИ возможность осуществлять фото- и видеофиксацию судебного заседания.

После этого адвокаты Сычев и Недилько и потерпевший Подольский обратились с дополнительным ходатайством об отводе коллегии судей, поскольку нарушаются их права.

Однако после перерыва коллегия судей вынесла решение об отказе удовлетворить это ходатайство, так как, по мнению суда, отказ в удовлетворении предыдущих ходатайств не является таким основанием.

Генпрокуратура весной прошлого года возбудила уголовное дело и предъявила Кучме обвинение в том, что он превысил полномочия и отдал высокопоставленным сотрудникам МВД незаконные распоряжения, которые, по версии следствия, привели к убийству оппозиционного журналиста в 2000 году. За время следствия экс-президент находился под подпиской о невыезде и регулярно ходил в генеральную прокуратуру на допросы. Однако резонансное дело против бывшего главы Украины не дошло до суда. Защита Кучмы, который отвергает свою причастность к смерти репортера, в ноябреобжаловала постановление прокуратуры, и в декабре 2011 года Печерский суд признал возбуждение дела незаконным. Позже эторешение подтвердил Апелляционный суд Киева.

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Обезглавленное тело известного в Украине журналиста Гонгадзе обнаружили осенью 2000 года в Киевской области. Вскоре после этого были обнародованы записи, якобы сделанные экс-майором госохраны Николаем Мельниченко в кабинете Кучмы, занимавшего в то время пост президента. На записи голос, очень похожий на голос Кучмы, отдает распоряжение "разобраться" с журналистом из-за его публикаций. Генеральная прокуратура положила "пленки Мельниченко" в основу обвинения экс-президента.

Но Печерский суд признал, что записи бывшего сотрудника охраны Кучмы получены незаконным путем, и поэтому не могут быть доказательствами вины бывшего украинского лидера. Других оснований для возбуждения уголовного дела против экс-президента суд первой инстанции не нашел и своим решением отменил постановление следователя.

В 2008 году трое бывших сотрудников департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины, подчиненные генерала Алексея Пукача, были признаны виновными в совершении убийства журналиста и приговорены к разным срокам тюремного заключения. В июле 2009 года был арестован сам Пукач, ему предъявлены обвинения в убийстве Гонгадзе, а также похищении и избиении в июне 2000 года журналиста и политолога Алексея Подольского. В ходе следствия Пукач признался, что собственноручно задушил Гонгадзе. В настоящее время над бывшим начальником милицейской "наружки" продолжается суд, который проходит в закрытом режиме.

Главным заказчиком убийства Гонгадзе генеральная прокуратура называет экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, который покончил с собой при загадочных обстоятельствах после "оранжевой" революции и смены власти в Украине в начале 2005 года. В своей предсмертной записке Кравченко просил прощения у родных, написав при этом, что стал жертвой политических интриг президента Кучмы.