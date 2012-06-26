Гособвинение просит перенести рассмотрение кассации Тимошенко

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Гособвинение попросило суд перенести рассмотрение кассационной жалобы защиты Юлии Тимошенко на приговор по "газовому" делу, по которому экс-премьер отбывает в колонии семилетний срок.

Кассацию рассматривает Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам.

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"Мы просим суд перенести заседание до получения выводов судебно-медицинской экспертизы, которую назначил Киевский районный суд Харькова", - сказала на заседании суда во вторник прокурор Оксана Дрогобицкая.

Она попросила назначить заседание после 10 июля.

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Сама Тимошенко на заседании во вторник отсутствует, адвокаты ранее передали суду ее заявление с просьбой рассматривать жалобу без нее. Участие осужденной в ходе рассмотрения кассационной жалобы не является обязательным.

Киевский районный суд Харькова, рассматривающий второе уголовное дело против Тимошенко по обвинению в финансовых махинациях во времена ее руководства корпорацией ЕЭСУ, в понедельник назначил для экс-премьера судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты, постановил суда Харькова, должны определить, может ли Тимошенко участвовать в судебных заседаниях по второму уголовному делу против нее.

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Дрогобицкая сказала, что присутствие Тимошенко на заседании обеспечит соблюдение всех прав подсудимой, поэтому заседание нужно отложить.

Против переноса выступила защита бывшего руководителя правительства.

"Я настаиваю, чтобы суд не откладывал рассмотрение кассационной жалобы", - сказал адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк.

По его словам, решение харьковского суда о назначении судебно-медицинской экспертизы не относится к рассмотрению кассации.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству прокуратуры.