Рассмотрение кассации Тимошенко пройдет в другом зале суда

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Александр Савоченко. Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам будет рассматривать кассационную жалобу защиты Юлии Тимошенко на приговор по "газовому делу" не в комнате заседаний, а в зале, который изначально был предназначен для журналистов.

Такое решение суд принял в связи с тем, что из-за технических неисправностей десятки репортеров не могли видеть трансляцию судебного заседания.

В настоящее время заседание еще не началось. В зал продолжают прибывать народные депутаты от оппозиционной фракции "БЮТ - Батькивщина".

Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Юлию Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году. Защита подала апелляцию на вердикт суда первой инстанции, но Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор экс-премьеру.

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Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам 15 мая начал рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-премьера на решение суда первой инстанции, однако затем рассмотрение было перенесено на 26 июня. Перенос был связан с отсутствием на судебном заседании Тимошенко, а также в связи с необходимостью изучения дополнительных материалов дела.

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Защита экс-премьера считает перенос рассмотрения жалобы в кассации незаконным, прокуратура заверяет, что суд действовал в рамках закона. Европа призвала руководство страны обеспечить прозрачность рассмотрения кассации в суде. Власти Украины согласились допустить международного наблюдателя, на котором будет рассматриваться кассационная жалоба защиты Тимошенко. Европарламент делегировал в качестве наблюдательной миссии на рассмотрение кассации по делу Тимошенко бывшего президента Польши Александра Квасьневского и экс-президента Европарламента Пата Кокса.