Заседание по кассации Тимошенко, вероятно, перенесут - Власенко

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Александр Савоченко. Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам во вторник, скорее всего, перенесет рассмотрение кассационной жалобы защиты Юлии Тимошенко на приговор по "газовому" делу, по которому экс-премьер отбывает в колонии семилетний срок, сообщил журналистам адвокат Тимошенко Сергей Власенко.

"Я думаю, что рассмотрение жалобы в очередной раз отложат по надуманным причинам", - сказал Власенко журналистам.

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Перенос суда, добавил адвокат, будет препятствием для защиты Тимошенко, которая намерена добиваться справедливого решение в Европейском суде по правам человека.

"Суд также может отправить дело на повторное апелляционное рассмотрение. Это не изменит фактического статуса Юлии Тимошенко - она больше не будет осужденной, но она будет находиться под стражей", - отметил Власенко, уточнив при этом, что такое возможное решение также направлено против действий защиты Тимошенко в ЕСПЧ.

Европейский суд назначил на 28 августа рассмотрение жалобы экс-премьера, которая оспаривает свой арест.

По мнению адвоката, сегодняшнее решение будет приниматься судьями под давлением администрации действующего президента.

Печерский районный суд Киева в октябре 2011 года приговорил Тимошенко к семи годам тюрьмы и обязал возместить почти 190 миллионов долларов ущерба за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году. Вердикт суда серьезно обострил отношения официального Киева с Европейским союзом: Запад назвал приговор украинскому экс-премьеру политически мотивированным, хотя руководство Украины это отрицает.

Апелляционный суд в декабре прошлого года оставил приговор без изменений, в том же месяце экс-премьера этапировали в женскую колонию Харькова для отбывания наказания. Защита бывшего правительства в феврале подала в Высший специализированный суд Украины кассацию.

Сама Тимошенко считает уголовное преследование против себя политической местью со стороны действующего президента Виктора Януковича.

Янукович в ответ неоднократно заявлял, что в деле Тимошенко отсутствует политическая подоплека.

В результате судебной реформы в Украине 2010 года Высший специализированный суд фактически стал последней инстанцией, его решения обжалованию не подлежат.