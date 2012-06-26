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    Украине надо 50 лет, чтобы стать европейским государством - Азаров

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    Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что стране необходимо 50 лет для превращения в стабильное европейское государство.

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что стране необходимо 50 лет для превращения в стабильное европейское государство, сообщает во вторник агентство УНИАН.

    "Я знаю историю, процесс преодоления отсталости, не технической, которую можно быстро преодолеть, но процесс трансформации мышления, традиций, обычаев, законодательной базы и много-много другого, из чего состоит европейское общество. Это процесс очень длительный и реактивный", - сообщил Азаров в интервью Владимиру Познеру в его программе "Познер" на российском Первом канале.

    По мнению премьер-министра, "общество сопротивляется преобразованиям и хочет остаться таким, как сейчас, как привыкло, а поменять что-то очень сложно, и реформы в Украине идут с громадным сопротивлением".

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