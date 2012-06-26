Защита Тимошенко не видит оснований для переноса заседания по кассации

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Андрей Лубенский. Защита Юлии Тимошенко не видит оснований для нового переноса рассмотрения кассации по так называемому "газовому делу", заявил адвокат экс-премьера Украины Александр Плахотнюк журналистам во вторник перед тем, как войти в здание суда.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел должен продолжить во вторник рассмотрение кассационной жалобы защиты Тимошенко на приговор по так называемому "газовому делу", по которому экс-премьера Украины осудили на семь лет тюрьмы и обязали возместить почти 190 миллионов долларов убытков.

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Осужденная просит рассмотреть кассационную жалобу незамедлительно и в ее отсутствие. Защита Тимошенко надеется, что Высший суд Украины отменит приговор Тимошенко и она выйдет на свободу.

"Учитывая, что есть заявление Юлии Владимировны о том, чтобы кассацию рассматривали в ее отсутствие, и учитывая, что в деле не появилось никаких дополнений, я не вижу законных оснований снова переносить рассмотрение", - сказал Плахотнюк.

По его словам, предыдущий перенос рассмотрения дела мог быть связан с рассмотрением других дел Тимошенко. Кроме того, Плахотнюк высказал предположение, что затягивание с рассмотрением кассации может быть вызвано намерением сделать невозможным рассмотрение "газовое дела" в Европейском суде.

В то же время адвокат отметил, что, хотя законных оснований для переноса судебного заседания нет, "ожидать можно чего угодно".

Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Юлию Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году.