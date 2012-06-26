Азаров признался, что Россия остается его Родиной

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Владимиру Познеру в его программе "Познер" на российском Первом канале признался, что Россия остается его Родиной, сообщает во вторник агентство УНИАН.

"В Украине проживает более 20 миллионов русских. Как они себя чувствуют? Наверно, так же, как и я. Я русский человек, 28 лет живу в Украине. Конечно, я уже себя чувствую украинцем, то есть, гражданином Украины", - заявил Азаров.

По словам премьера, в Советском Союзе "каша варилась", люди мигрировали в рамках страны и никто не думал, где он родился и кто он по национальности. При этом Азаров сообщил, что, когда переехал в Донецк из России, не думал, что когда-то не будет Советского Союза.

"Мне это и в голову не могло прийти", - сказал Азаров, подчеркнув, что Россия остается его Родиной.