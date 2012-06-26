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    Речь о русском языке как государственном пока не идет - Азаров

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    Речи о придании русскому языку статуса государственного в Украине пока не идет, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Речи о придании русскому языку статуса государственного в Украине пока не идет, заявил в эфире российской программы "Познер" премьер-министр Украины Николай Азаров.

    Автор законопроекта, расширяющего сферу применения русского языка - депутат Партии регионов Вадим Колесниченко - заявил, что партия власти будет настаивать на закреплении в новой редакции Конституции страны статуса русского языка как второго государственного.

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    "Если мы продекларировали стремление идти в Европу, надо брать от Европы самое лучшее - в Швейцарии четыре государственных языка, в Финляндии - два", - цитирует Азарова сайт Первого канала.

    Вместе с тем, по словам премьера, речи о придании русскому языку статуса государственного в Украине пока не идет.

    "Мы считаем, что надо двигаться так, как позволяет ситуация в стране. Мы настаиваем на принятии закона, который закрепит в тех регионах, где распространен тот или иной язык, право людей учиться и обращаться в государственные учреждения на своем родном языке", - пояснил Азаров.

    Согласно действующему украинскому законодательству, единственным государственным языком является украинский.

    Парламент Украины в начале июня одобрил в первом чтении законопроект "Об основах языковой политики", существенно расширяющий сферу применения русского языка. Если он будет принят в окончательном чтении, русский язык станет региональным там, где он является родным, как минимум, для 10% населения, а это 13 из 27 административно-территориальных единиц Украины. Рада намерена принять данный документ в целом до 6 июля.

    Ранее украинский президент Виктор Янукович во время предвыборной кампании обещал сделать вторым государственным русский, который, по разным оценкам, родным считают от трети до половины украинских граждан.

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