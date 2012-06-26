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    Сторонники Тимошенко начали акцию у здания суда в Киеве

    Тема:

    Рассмотрение кассации на приговор Тимошенко по "газовому" делу (80)

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    Сотни сторонников Юлии Тимошенко собрались утром во вторник у здания Высшего специализированного суда в Киеве, где во вторник будет рассматриваться кассация защиты экс-премьера по "газовому делу".

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Андрей Лубенский. Сотни сторонников Юлии Тимошенко собрались утром во вторник у здания Высшего специализированного суда по гражданским и уголовным делам в Киеве, где во вторник будет рассматриваться кассация защиты экс-премьера по так называемому "газовому делу", по которому экс-премьера Украины осудили на семь лет тюрьмы.

    Участники акции стоят под флагами объединенной оппозиции. Они одеты в футболки с надписями "Свободу Юле!" на украинском и английском языках. Здесь стоит микроавтобус с установленными на нем динамиками, из динамиков звучат украинские песни. Вдоль тротуаров установлены плакаты с символикой партии "Батькивщина" и надписями "Юле - волю!".

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    У здания суда много сотрудников милиции, стоят несколько автобусов с бойцами милицейских спецподразделений.

    Новые колонны сторонников Тимошенко под флагами партии "Батькивщина" и под сине-желтыми государственными знаменами сейчас движутся к зданию суда от станции метро "Арсенальная".

    По словам представителей "Батькивщины", они ожидают, что у здания суда соберется несколько тысяч человек.

    Колонны движутся по тротуарам, не пытаясь перекрыть движение автотранспорта. Люди идут молча.

    Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Юлию Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году.

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