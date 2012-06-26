КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направит на парламентские выборы в Украину 41 наблюдателя, сообщает агентство УНИАН во вторник.

Ранее президент Виктор Янукович пригласил на парламентские выборы наблюдателей от ОБСЕ. В свою очередь, глава МИД Украины Константин Грищенко сообщал, что бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека может направить на парламентские выборы в Украине 100 долгосрочных и 600 краткосрочных наблюдателей.

"Мы решили направить 41-го наблюдателя", - сказал на пресс-конференции в Страсбурге президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон, добавив, что делегацию ПАСЕ возглавит депутат швейцарского парламента Андреас Гросс, который возглавляет группу социалистов в ассамблее.

Выборы в Верховную Раду должны состояться в конце октября, они пройдут по смешанной системе - половина парламентариев будет избрана по партийным спискам (225 депутатов), половина - по мажоритарным округам.