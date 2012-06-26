наверх
10.03.201803:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    ПАСЕ направит на парламентские выборы в Украину 41 наблюдателя

    (обновлено: )1
    Парламентская Ассамблея Совета Европы направит на парламентские выборы в Украину 41 наблюдателя, делегацию ПАСЕ возглавит депутат швейцарского парламента Андреас Гросс.

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направит на парламентские выборы в Украину 41 наблюдателя, сообщает агентство УНИАН во вторник.

    Ранее президент Виктор Янукович пригласил на парламентские выборы наблюдателей от ОБСЕ. В свою очередь, глава МИД Украины Константин Грищенко сообщал, что бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека может направить на парламентские выборы в Украине 100 долгосрочных и 600 краткосрочных наблюдателей.

    "Мы решили направить 41-го наблюдателя", - сказал на пресс-конференции в Страсбурге президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон, добавив, что делегацию ПАСЕ возглавит депутат швейцарского парламента Андреас Гросс, который возглавляет группу социалистов в ассамблее.

    Выборы в Верховную Раду должны состояться в конце октября, они пройдут по смешанной системе - половина парламентариев будет избрана по партийным спискам (225 депутатов), половина - по мажоритарным округам.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине