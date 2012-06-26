Высший суд рассмотрит кассацию на приговор Тимошенко

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Людмила Лысенко. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел продолжит во вторник рассмотрение кассационной жалобы защиты Юлии Тимошенко на приговор по так называемому "газовому" делу, по которому экс-премьера Украины осудили на семь лет тюрьмы и обязали возместить почти 190 миллионов долларов убытков.

Осужденная экс-премьер Украины просит не затягивать с рассмотрением кассационной жалобы ее адвоката Александра Плахотнюка, рассмотреть жалобу незамедлительно и в ее отсутствие. Защита Тимошенко надеется, что Высший суд Украины отменит приговор Тимошенко, и она выйдет на свободу.

В результате судебной реформы 2010 года Высший специализированный суд фактически стал последней инстанцией, его решения обжалованию не подлежат.

Дело номер один

Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Юлию Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году. Суд признал, что Тимошенко, занимая пост премьера, превысила свои полномочия, выдав без одобрения правительства директивы на переговоры по газу в Москве, которые должным образом не были оформлены. Также Печерский райсуд Киева обязал Тимошенко возместить НАК "Нафтогаз Украины" убытки в размере 1 миллиарда 516 миллионов гривен (189,5 миллиона долларов). Защита подала апелляцию на вердикт суда первой инстанции, но Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор экс-премьеру.

Дело Тимошенко вызвало большой резонанс не только в Украине, но и за ее пределами. Экс-премьер и ее соратники назвали приговор "политической расправой" и "попыткой уничтожить оппозицию". Западные страны также назвали процесс над Тимошенко политическим и призвали власти Украины освободить экс-премьера. Критично отнеслась к делу и Россия.

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Некоторое время сторонники экс-премьера питали надежду на то, что Тимошенко получит свободу после декриминализации статьи, по которой она была осуждена. Но пропрезидентское большинство в украинском парламенте отказалось поддержать законодательную инициативу оппозиции.

Рассмотрение кассации на приговор Тимошенко. Фотолента >>

Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам 15 мая начал рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-премьера на решение суда первой инстанции, однако затем рассмотрение было перенесено на 26 июня. Перенос был связан с отсутствием на судебном заседании Тимошенко, а также в связи с необходимостью изучения дополнительных материалов дела.

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Защита экс-премьера считает перенос рассмотрения жалобы в кассации незаконным, прокуратура заверяет, что суд действовал в рамках закона. Европа призвала руководство страны обеспечить прозрачность рассмотрения кассации в суде. Власти Украины согласились допустить международного наблюдателя, на котором будет рассматриваться кассационная жалоба защиты бывшего Тимошенко. Европарламент делегировал в качестве наблюдательной миссии на рассмотрение кассации по делу Тимошенко бывшего президента Польши Александра Квасневского и экс-президента Европарламента Пата Кокса.

Дела минувших дней

Вскоре после оглашения Печерским судом приговора по "газовому" делу стало известно, что налоговая милиция возобновила расследование по четырем уголовным делам против Тимошенко, которые касаются неуплаты налогов во второй половине 1990-х годов, когда она руководила корпорацией "Единые энергетические системы Украины". Ей предъявили ряд новых обвинений в финансовых махинациях. Все четыре дела вскоре были объединены в одно производство. В конце марта второе дело против Тимошенко, которое касается ее деятельности во главе ЕЭСУ, было передано в Киевский районный суд Харькова. В конце апреля суд должен был приступить к рассмотрению дела по существу, но заседание переносилось дважды в связи с невозможностью Тимошенко участвовать в процессе по состоянию здоровья.

Руководство генеральной прокуратуры не исключает появления новых дел против Тимошенко. Первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявлял, что Генеральная прокуратура Украины вскоре будет готова предъявить экс-премьеру Юлии Тимошенко обвинение в организации убийства в 1996 году бизнесмена и депутата Евгения Щербаня. По его словам, следствие имеет неопровержимые доказательства того, что заказное убийство в 1996 году народного депутата и известного предпринимателя Евгения Щербаня было оплачено фирмами, которые принадлежали экс-премьеру Тимошенко.

В организации убийства Щербаня в Украине обвиняют и другого экс-премьера - Павла Лазаренко, который сейчас отбывает тюремный срок в США за отмывание денег. Тимошенко и Лазаренко раньше связывали не только бизнес, но и политика.

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У соратников экс-премьера нет сомнений, что и эти дела являются политическими. Однако власти политическую подоплеку дел против Тимошенко отрицают.

Отношения Украины и ЕС осложнились

Отношения Украины и ЕС из-за дела Тимошенко в последнее время сильно осложнились. Сообщения о применении к экс-премьеру силы, якобы имевшем место в апреле при перевозке ее из колонии в больницу, вызвали бурную реакцию со стороны западных стран: многие европейские лидеры отказались от участия в саммите глав Центральной и Восточной Европы, который должен был состояться в Ялте. В результате, Киев был вынужден отменить саммит.

Ряд европейских политиков в знак протеста против заключения Юлии Тимошенко отказались от поездки на матчи чемпионата Евро-2012 в Украине. Также в Европе все чаще увязывают европерспективу Украины с делом экс-премьера и других оппозиционеров. В мае Европарламент принял резолюцию по Украине, в которой призвал страну немедленно освободить осужденных по политическим мотивам.

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Президент Украины Виктор Янукович назвал охлаждение отношений между Киевом и Брюсселем "паузой", которая пойдет на пользу обеим сторонам. Он также выразил уверенность, что решение проблемы будет найдено.

Защита надеется на лучшее

Защита экс-премьера Юлии Тимошенко считает, что Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел во вторник, скорее всего, закроет дело в связи с отсутствием состава преступления.

"Юлия Владимировна заявляла, что не будет обращаться с заявлением о помиловании к (президенту Украины) Януковичу. Думаю, что обойдемся без помилования - будет принято решение об отмене приговора и закрытии уголовного дела", - заявил на прошлой неделе адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк.

Кроме того, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил на 28 августа рассмотрение жалобы экс-премьера Юлии Тимошенко, которая оспаривает свой арест.

В августе 2011 года Тимошенко направила в ЕСПЧ жалобу на свой арест, на днях защита экс-премьера представила в Европейский суд дополнительные документы, касающиеся нарушения права Тимошенко на справедливый суд.