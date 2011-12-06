Депутаты Рады разошлись по домам, не приняв ни одного решения

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Народные депутаты пропрезидентской Партии регионов - большинства в украинском парламенте - покинули сессионный зал Верховной Рады, трибуна которого была с утра вторника заблокирована оппозицией, передает корреспондент РИА Новости.

Оппозиция заблокировала трибуну президиума парламента, требуя принять законопроект, которым предусматривается освобождение от уголовной ответственности находящихся в СИЗО оппозиционеров, в частности, экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Парламент Украины в ноябре принял президентский закон о смягчении наказания за ряд экономических преступлений, который предусматривает замену тюремного заключения на денежный штраф по ряду статей уголовного кодекса. Однако Рада отказалась внести в закон поправку об изъятии из УК статьи 365 по которой была осуждена экс-премьер.

"Мы покидаем сессионный зал, поскольку сегодня работы не будет", - сказал журналистам в кулуарах парламента лидер крупнейшей фракции пропрезидентской Партии регионов Александр Ефремов.

По его словам, депутаты продолжат работу завтра, согласно повестке дня вторника.

Приблизительно в 19.00 по Киеву оппозиционеры решили прекратить блокирование и также покинули сессионный зал. В среду они намерены снова поставить вопрос о декриминализации статей Уголовного кодекса, по которым судят их лидеров.

"Мы будем настаивать на рассмотрении этого вопроса завтра", - сказал журналистам заместитель лидера фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Шкиль.

Вместе с тем, неизвестно, будет ли этот вопрос вынесен на рассмотрение, так как фракции большинства намерены в среду заняться вопросами, которые должны были рассматриваться во вторник.

В данный момент в сессионном зале парламента находятся только депутаты оппозиционной фракции "БЮТ-Батькивщина", которые тут же проводят заседание фракции.

Трибуна и президиум парламента до сих пор заблокированы стульями.

СИЗО, в котором сидят Тимошенко и Луценко. Фотолента >>

Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Защита и оппозиция считают судебное преследование экс-премьера политически мотивированным. Власть отрицает политическую подоплеку вынесенного Тимошенко вердикта.

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Экс-министр МВД находится в СИЗО с конца декабря 2010 года.

Его обвиняют в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя и в нарушениях, связанных с предоставлением ему квартиры и начислением пенсии. Кроме того, ему инкриминируют чрезмерно пышное празднование Дня милиции. По данным следствия, общий ущерб государству от деятельности Луценко на посту министра внутренних дел составил около миллиона гривен (125 тысяч долларов). Суд над ним начался 23 мая.

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