Следователи вновь пришли в медсанчасть СИЗО Тимошенко

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Виктор Авдеенко. Сотрудники главного следственного управления налоговой службы Украины во вторник провели встречу с экс-премьером Юлией Тимошенко в медсанчасти СИЗО, в котором она содержится в ожидании рассмотрения апелляции на решение суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы, сообщает пресс-служба государственной пенитенциарной службы.

"В рамках соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства и закона Украины "О предварительном заключении", руководство Киевского СИЗО обеспечило проведение следственных действий непосредственно в палате медсанчасти киевского СИЗО", - говорится в сообщении.

По данным пенитенциарной службы, Тимошенко продолжает лечение, ее состояние здоровья не ухудшается.

По заявлению же адвокатов, состояние здоровья Тимошенко за время ареста с августа текущего года значительно ухудшилось. Ее обследовали вне стен СИЗО, однако, по решению суда, она остается под стражей. Экс-премьера перевели в медсанчасть изолятора, где с ней проводятся следственные действия в рамках расследования уголовных дел, которые касаются неуплаты налогов и хищении госсредств. Защита ранее обжаловала проведение следственных действий с участием Тимошенко.

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Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов в 2009 году. Защита экс-премьера обжаловала приговор.

Вскоре после оглашения приговора стало известно, что налоговая милиция возобновила расследование по четырем уголовным делампротив Тимошенко, которые касаются неуплаты налогов во второй половине 1990-х годов, когда она руководила корпорацией "Единые энергетические системы Украины". Экс-премьеру предъявили обвинения в организации сокрытия валютной выручки в сумме более 165 миллионов долларов, хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 47 миллионов гривен (5,8 миллиона долларов). Эти четыре дела объединены в одно.

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