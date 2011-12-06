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    Оппозиция в Раде собирает подписи за перевод Тимошенко в больницу

    Тема:

    Вынесение приговора Тимошенко (252)

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    "БЮТ - Батькивщина" собирает подписи под обращением к руководству СИЗО относительно необходимости срочного перевода Тимошенко на лечение в нейрохирургическое отделение больницы.

    КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Украинская оппозиционная фракция "БЮТ - Батькивщина" собирает подписи под обращением к руководству государственной пенитенциарной службы и Лукьяновского СИЗО относительно необходимости срочного перевода экс-премьера Юлии Тимошенко на лечение в нейрохирургическое отделение Киевской областной больницы, сообщил РИА Новости член фракции Владимир Бондаренко.

    Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Тимошенко по 356-й статье УК Украины к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Состояние здоровья Тимошенко за время ареста (с августа), по заявлению адвокатов, значительно ухудшилось.

    Апелляционный суд Киева в минувший четверг провел предварительное слушание по апелляции экс-премьера на вынесенный в октябре приговор. Она не присутствовала на заседании из-за плохого самочувствия. Однако суд отклонил ходатайство защиты и отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

    Оппозиция во вторник заблокировала трибуну парламента, требуя среди прочего допустить к Тимошенко иностранных врачей.

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    "Мы обратились с письмом к руководству пенитенциарной службы, Лукьяновского СИЗО и министерства здравоохранения относительно условий содержания Юлии Тимошенко в СИЗО и предоставлении ей качественной медицинской помощи, которая в данный момент невозможна. Поэтому мы просим перевести ее на лечение в Киевскую областную больницу", - сказал Бондаренко.

    Депутаты от оппозиции собирают подписи непосредственно в сессионном зале парламента, трибуну которого они заблокировали с утра.

    На данный момент парламент до сих пор не возобновил свою работу.

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