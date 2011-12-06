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    Политика

    Оппозиция хочет гарантий голосования по закону, касающемуся Тимошенко

    Тема:

    Вынесение приговора Тимошенко (252)

    (обновлено: )9
    Лидеры фракций в украинском парламенте не достигли компромисса по разблокированию работы Верховной Рады на вечернем заседании во вторник.

    КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Лидеры фракций в украинском парламенте не достигли компромисса по разблокированию работы Верховной Рады на вечернем заседании во вторник, сообщила пресс-секретарь спикера парламента Владимира Литвина Ольга Черная.

    Оппозиция во вторник утром заблокирована трибуну и президиум парламента, требуя принять законопроект, которым предусматривается освобождение от уголовной ответственности находящихся в СИЗО оппозиционеров, экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

    Парламент Украины в ноябре принял президентский закон о смягчения наказания за ряд экономических преступлений, которые предусматривает замену тюремного заключения на денежный штраф по ряду статей Уголовного кодекса. Однако Рада отказалась внести в закон поправку об изъятии из УК статьи 365, по которой была осуждена экс-премьер.

    "Владимир Литвин во время согласительного совета предлагал начать работу и вынести на голосование вопрос о включении в повестку дня законопроекта оппозиции об изменении 365-й статьи Уголовного кодекса, которая бы позволила освободить Тимошенко. Однако "бютовцы" (из оппозиционной фракции "БЮТ - Батькивщина") настаивают на том, чтобы им дали гарантии, что этот вопрос будет проголосован", - сказала Черная журналистам во вторник.

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    По ее словам, только на таких условиях оппозиция согласилась бы разблокировать трибуну парламента и возобновить вечернее заседание. Пресс-секретарь спикера Литвина добавила, что подобные требования оппозиции являются "нежеланием найти компромисс, а блокировать трибуну ради блокирования".

    Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Тимошенко по 356-й статье УК Украины к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

    Голодовка "чернобыльцев" в Донецке. Фотолента >>

    Комментируя возможность создания в ходе вечернего заседания временной следственной комиссии в связи со смертью участника акции протеста чернобыльцев в Донецке, Черная отметила, что лидеры фракций договорились перенести рассмотрение данного вопроса на пятницу.

    "Было решено вернуться к этому вопросу после заслушивания информации министра внутренних дел в пятницу и по результатам этой информации решать целесообразность в создании данной следственной комиссии", - сказала пресс-секретарь Литвина.

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    Акции чернобыльцев и других льготных категорий граждан, стремящихся не допустить сокращения им пенсий, проходят во многих городах Украины. В Донецке во время демонтажа палатки в разбитом чернобыльцами лагере одному из участников голодовки, пожилому шахтеру Геннадию Коноплеву, стало плохо. Он умер в машине "скорой помощи".

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