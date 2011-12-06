Националисты требуют убрать рекламу пельменей с русскими именами

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Депутат Львовского облсовета от националистической партии ВО "Свобода" Ирина Фарион требует от мэра Львова Андрея Садового убрать с улиц города рекламу пельменей, в которой используются русские формы имен, сообщает во вторник официальный сайт партии.

Как уточняется в сообщении, возмущение депутата вызвали рекламные слоганы "Дима, домой", "Саша, домой", "Катя, домой", в которых Фарион увидела пропаганду идеи т.н. "русского мира" и обвинила львовского мэра в "холуйской" поддержке этой идеи.

"Невозможно представить, чтобы основателя украинского казачества Дмытро Вишневецкого в быту звали Дима или Олександра Довженко - Саша, а не Сашко, а мать Шевченко - Катя, а не Катруся", - сказала Фарион.

При этом политик заявила, что ранее мэр не позволил разместить в городе световую рекламу о деятельности националиста Мыколы Лэмыка, убившего в 1933 году советского дипломата Алексея Майлова в знак протеста против Голодомора в Украинской ССР.

Ирина Фарион является одним из лидеров и членом политсовета ВО"Свобода". В 2010 году в Интернете был опубликован видеоролик, на котором политик во время посещения одного из детских садов призывала детей использовать украинские имена, сказав, что носители неукраинских могут "ехать в Московию".