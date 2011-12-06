Реформы тормозятся из-за мирового экономического кризиса - Янукович

ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости, Анна Иванова. Реформы в Украине тормозятся из-за мирового экономического кризиса и неготовности многих людей работать в новых условиях, заявил президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Енакиево.

"Есть объективный фактор - мировой экономический кризис, который касается и Украины. То, что мы сегодня предлагаем различные мероприятия, чтобы защитить разные отрасли, это тормозит процесс реформ. Субъективный фактор - много людей не готовы к реформам", - сказал президент.

Он отметил, что существует необходимость в подготовке кадров.

"Мне сейчас говорят, что наверное время выбрали неудобное - кризис и нестабильность. Если мы будем ждать удобных времен, то окажемся на месте тех стран, которые видим по телевизору - это Греция, Португалия, это Италия", - сказал президент.

По словам президента, сейчас основная задача - сберечь рост экономики. И это понимают люди, с которыми он встречается.

"Люди понимают, что будет позитив, когда будет напряженный труд, будет складываться интеллект, когда люди будут иметь рабочие места и стабильную зарплату", - отметил Янукович.