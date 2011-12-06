БЮТ разблокирует Раду для создания комиссии по гибели чернобыльца

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, София Мусич. Оппозиция в парламенте готова на время разблокировать трибуну Верховной Рады для создания в ходе вечернего заседания временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств смерти участника акции протеста чернобыльцев в Донецке, заявил на брифинге во вторник лидер оппозиционной партии "БЮТ Батькивщина" Иван Кириленко.

Оппозиция во вторник утром заблокировала трибуну и президиум парламента, требуя принять законопроекты по декриминализации статьи, по которой на семь лет осудили экс-премьера Украины Юлию Тимошенко.

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"Судя по тому, как идет переговорный процесс, мы хотим заявить, что наша фракция ни на какие компромиссы и ни на какие договоренности с большинством по любым вопросам не пойдет. Трибуна (парламента) может быть разблокирована в одном случае: если первым вопросом на вечернем заседании будет поставлено на голосование за постановление о создании временной следственной комиссии относительно гибели шахтера Геннадия Коноплева в Донецке", - сказал Кириленко.

По его словам, это единственное условие для разблокирования работы Верховной Рады.

В то же время, Кириленко отметил, что фракция "БЮТ Батькивщина" продолжает настаивать на принятии законопроектов по декриминализации "статьи Тимошенко".

"Безусловным нашим требованием является освобождение лидеров оппозиции", - добавил политик.

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Протестующие с середины ноября чернобыльцы разбили перед зданием Донецкого областного управления Пенсионного фонда Украины палаточный городок. В конце ноября сотрудники МЧС демонтировали палатку, в которой проводили голодовку 27 чернобыльцев. Одному из голодающих - пожилому Коноплеву - стало плохо. Он умер в машине "скорой помощи". Вскрытие показало, что шахтер умер "естественной смертью на фоне хронического, тяжелого заболевания сердца и сосудов".