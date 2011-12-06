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    Янукович предлагает обсудить вопрос социальных льгот за круглым столом

    Тема:

    Акции протеста в Киеве против отмены льгот (71)

    (обновлено: )14
    Вопрос социальной защиты льготных категорий граждан, которые сейчас проводят акции протеста, должен решаться за "круглым столом", уверен президент Виктор Янукович.

    ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости, Анна Иванова. Вопрос социальной защиты льготных категорий граждан Украины, которые сейчас проводят по всей стране протестные акции из-за снижения социальных выплат, должен решаться за "круглым столом", уверен президент Виктор Янукович.

    "Мы должны прозрачно и честно рассмотреть этот вопрос... Я обязал правительство в ближайшее время собрать представителей всех общественных организаций, которые имеют различные льготы в нашем государстве, и провести откровенную дискуссию. Какая цель? Ни в коем случае не снижать уровень социальной помощи. Это первое. Второе - социальная помощь является приоритетом и всегда должна учитываться в бюджете ежегодно", - сказал Янукович, посещая во вторник Енакиево Донецкой области.

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    По его мнению, не нужно обвинять тех, кто принимал законы об увеличении социальной помощи, выполнения которых сейчас требуют люди.

    "Я против того, чтобы сокращать льготы. Пройдет несколько лет, и мы выйдем на выполнение этих законов, а сейчас нам нужно поднимать экономику", - заявил Янукович.

    Он считает естественным, что люди начали протестные акции, когда поняли, что уровень социальной защиты может быть снижен.

    "Нужно сесть за стол переговоров с общественными организациями и властью и решить этот вопрос", - сказал президент Украины.

    По данным пресс-службы донецкой госадминистрации, Янукович намерен встретиться с чернобыльцами, которые с середины ноября проводят в Донецке голодовку протеста в связи с резким снижением уровня пенсий.

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