Партия регионов предлагает заслушать отчет о здоровье Тимошенко

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, София Мусич. Крупнейшая в парламенте фракция пропрезидентской Партии регионов готова поддержать предложение оппозиции и пригласить на закрытое заседание Верховной Рады министра здравоохранения Александра Анищенко, чтобы он доложил о состоянии здоровья находящихся в СИЗО экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, заявил на брифинге во вторник лидер фракции Александр Ефремов.

Состояние здоровья Тимошенко за время ареста (с августа), по заявлению ее адвокатов, значительно ухудшилось, она не встает с постели. Апелляционный суд Киева в минувший четверг провел предварительные слушания по апелляции экс-премьера на вынесенный в октябре приговор. Она не присутствовала на заседании из-за плохого самочувствия, однако суд отклонил ходатайство защиты и отказался сменить меру пресечения экс-премьеру в связи с состоянием здоровья с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Апелляция по делу Тимошенко на фоне стычек с милицией. Фотолента>>

СИЗО, в котором сидят Тимошенко и Луценко. Фотолента >>

"Мы предложили коллегам в эту пятницу вместе ознакомиться с информацией относительно состояния здоровья Тимошенко в виде закрытого совещания и закрытого заседания", - сказал Ефремов.

По его словам, этот вопрос необходимо слушать именно на закрытом заседании, поскольку речь идет о сведениях, которые можно разглашать только с разрешения больного, а в данный момент такого разрешения нет.

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Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Защита и оппозиция считают судебное преследование экс-премьера политически мотивированным. Власть отрицает политическую подоплеку вынесенного Тимошенко вердикта.

Экс-министр МВД находится в СИЗО с конца декабря 2010 года. Его обвиняют в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя и в нарушениях, связанных с предоставлением ему квартиры и начислением пенсии. Кроме того, ему инкриминируют чрезмерно пышное празднование Дня милиции. По данным следствия, общий ущерб государству от деятельности Луценко на посту министра внутренних дел составил около миллиона гривен (125 тысяч долларов). Суд над ним начался 23 мая.

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В СИЗО Луценко перенес длительную голодовку, его здоровье заметно пошатнулось, бывшему министру не раз становилось плохо на заседаниях суда. Родственники говорят, что у него может быть цирроз печени, однако бывшему министру не предоставляют надлежащей медпомощи.