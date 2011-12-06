Депутаты от БЮТ продолжают блокировать работу Рады

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, София Мусич. Заседание парламента до сих пор не началось, оппозиционная фракция "БЮТ-Батькивщина" продолжает блокировать президиум и трибуну Верховной Рады, передает корреспондент РИА Новости.

Парламент должен был возобновить свою работу еще в 11.05. Однако, по состоянию на 13.37 заседание Верховной Рады так и не началось.

По словам лидера фракции "БЮТ-Батькивщина" Ивана Кириленко, оппозиция готова голосовать вместе с большинством за непопулярное решение, в частности, за проект госбюджета на 2012 год, за закон о рынке земли, в случае, если в пакете будет проголосован законопроект, которым предусматривается освобождение от уголовной ответственности находящихся в СИЗО оппозиционеров, экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-министра Внутренних дел Юрия Луценко.

"Мы сказали, что готовы разделить политическую ответственность и голосовать согласованно в зале за непопулярное решение для того, чтобы выйти одновременно из политического и из экономического кризиса", - сказал журналистам во вторник Кириленко.

В то же время крупнейшая в украинском парламенте фракция пропрезидентской Партии регионов не изменила свои позиции и не готова поддержать законопроекты, которые бы касались освобождения Тимошенко и Луценко.

"Препятствование работе Верховной Рады и приоритетная постановка вопроса по одному человеку с нашей точки зрения не имеет права быть", - сказал журналистам лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Ефремов также не исключил каких-то действий для разблокирования работы парламента. Однако, отметил, что силового противодействия в сессионном зале парламента не будет.

СИЗО, в котором сидят Тимошенко и Луценко. Фотолента >>

Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Защита и оппозиция считают судебное преследование экс-премьера политически мотивированным. Власть отрицает политическую подоплеку вынесенного Тимошенко вердикта.

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Экс-министр МВД находится в СИЗО с конца декабря 2010 года.

Его обвиняют в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя и в нарушениях, связанных с предоставлением ему квартиры и начислением пенсии. Кроме того, ему инкриминируют чрезмерно пышное празднование Дня милиции. По данным следствия, общий ущерб государству от деятельности Луценко на посту министра внутренних дел составил около миллиона гривен (125 тысяч долларов). Суд над ним начался 23 мая.

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