Вместо Тимошенко на конгресс Европейской народной партии поедет дочь

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Алена Мейта. Дочь экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Евгения Карр вместе с заместителем председателя оппозиционной партии "Батькивщина" Григорием Немырей примут участие в конгрессе Европейской народной партии (ЕНП), сообщает официальный сайт Тимошенко во вторник.

Осужденная на семь лет лишения свободы лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ранее была приглашена на ХХ конгресс Европейской народной партии, который пройдет на этой неделе в Марселе. Однако экс-премьер находится с начала августа в киевском СИЗО. Плохое самочувствие не позволило ей даже принять участие в предварительном заседании суда по ее апелляции на вынесенный ей в октябре приговор.

Дочь Тимошенко на конгрессе Европейской народной партии. Фотолента>>

Дочь Тимошенко Евгения Карр выступит 7 декабря на пленарном заседании конгресса ЕНП. Кроме того, Немыря и Карр проведут ряд встреч с европейскими политиками.

Конгресс ЕНП планирует принять резолюцию по Украине.

ЕНП является крупнейшей политической силой на европейском континенте. В ее состав входят 74 партий из 39 стран.

Сайт Тимошенко напоминает, что в ряды ЕНП входят такие ведущие политики Евросоюза, как канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Николя Саркози, президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу, президент Европейского совета Херман ван Ромпей и председатель Европарламента Ежи Бузек.

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Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Оппозиция считает судебное преследование экс-премьера политически мотивированным. На приговор суда подана апелляция. Власть отрицает политическую подоплеку вынесенного Тимошенко вердикта.