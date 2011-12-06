Оппозиция заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, София Мусич. Оппозиционная фракция "БЮТ - Батькивщина" заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады, передает корреспондент РИА Новости.

Депутаты от оппозиции заблокировали стульями двери, ведущие в президиум. Кроме этого, в президиуме парламента размещен плакат с надписью "Янукович, не убивай Юлю!"

Ранее в понедельник во время согласительного совета парламента лидеры оппозиционных фракций обратились к власти с требованием допустить к находящимся в СИЗО экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко и экс-министра МВД Юрию Луценко зарубежных врачей, которые уже предлагали свои услуги.

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Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Защита и оппозиция считают судебное преследование экс-премьера политически мотивированным. Власть отрицает политическую подоплеку вынесенного Тимошенко вердикта.

Экс-министр МВД находится в СИЗО с конца декабря 2010 года. Его обвиняют в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя и в нарушениях, связанных с предоставлением ему квартиры и начислением пенсии. Кроме того, ему инкриминируют чрезмерно пышное празднование Дня милиции. По данным следствия, общий ущерб государству от деятельности Луценко на посту министра внутренних дел составил около миллиона гривен (125 тысяч долларов). Суд над ним начался 23 мая.

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В СИЗО Луценко перенес длительную голодовку, его здоровье заметно пошатнулось, бывшему министру не раз становилось плохо на заседаниях суда. Родственники говорят, что у него может быть цирроз печени, однако бывшему министру не предоставляют надлежащей медпомощи.