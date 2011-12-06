Протестующие в Киеве чернобыльцы готовы начать сухую голодовку

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Андрей Лубенский. Протестующие в Мариинском парке Киева напротив здания правительства Украины чернобыльцы заявляют, что со среды начнут сухую голодовку.

Сейчас в парке находится несколько десятков чернобыльцев. К тем, кто голодает здесь с 30 ноября, прибыло пополнение из Харькова и других городов Восточной Украины.

Голодающие чернобыльцы в Мариинском парке Киева. Фотолента>>

По словам Николая Костева, который первым объявил голодовку в Мариинском парке, в среду чернобыльцы намерены объявить сухую голодовку.

"Сейчас мы пьем воду, чай, но это последний день, завтра объявляем сухую голодовку", - сказал Костев. Он выразил надежду, что, возможно, хоть это заставит власти обратить внимание на голодающих чернобыльцев.

Тем временем сотрудники милиции снова составили административные протоколы о правонарушениях в отношении чернобыльцев, проводящих бессрочную голодовку.

"Вчера ночью пришли милиционеры и составили протоколы", - сказал журналистам один из чернобыльцев, показав сам протокол. В протоколе написано, что он проводит акцию протеста у здания правительства, несмотря на запрет суда.

По словам участника акции, требования чернобыльцев "абсолютно законные, а вот власть нарушает закон, не выполняя решения судов".

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Акции чернобыльцев и других льготных категорий граждан проходят во многих городах Украины. Участники протестов требуют не допустить сокращения им пенсий и обеспечить выполнение судебных решений о выплате задолженностей по льготам.

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