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    В Раде создана группа по достижению гендерного баланса в Украине

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    Литвин объявил о создании в Верховной Раде межфракционной депутатской группы "Равные возможности", которая будет бороться за достижение гендерного баланса в Украине.

    КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, София Мусич. Председатель парламента Владимир Литвин во вторник объявил о создании в Верховной Раде межфракционной депутатской группы "Равные возможности", которая будет бороться за достижение гендерного баланса в Украине.

    "Согласно статье 70 регламента Верховной Рады Украины и заявления 15 народных депутатов объявляю о создании в парламенте межфракционного депутатского объединения "Равные возможности", которая главной целью ставит перед собой достижение гендерного баланса на Украине, в частности, путем активного привлечения женщин к гражданским политическим вопросам", - сказал Литвин.

    В данный момент парламент состоит из шести депутатских фракций и групп.

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