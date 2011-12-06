В Раде создана группа по достижению гендерного баланса в Украине

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, София Мусич. Председатель парламента Владимир Литвин во вторник объявил о создании в Верховной Раде межфракционной депутатской группы "Равные возможности", которая будет бороться за достижение гендерного баланса в Украине.

"Согласно статье 70 регламента Верховной Рады Украины и заявления 15 народных депутатов объявляю о создании в парламенте межфракционного депутатского объединения "Равные возможности", которая главной целью ставит перед собой достижение гендерного баланса на Украине, в частности, путем активного привлечения женщин к гражданским политическим вопросам", - сказал Литвин.

В данный момент парламент состоит из шести депутатских фракций и групп.