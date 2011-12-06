Диагноз Тимошенко передан в Апелляционный суд Киева - соратник

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Алена Мейта. Конкретный диагноз состояния здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко передан судье-докладчику в Апелляционный суд Киева, сообщил ближайший соратник Тимошенко по оппозиционной партии "Батькивщина" Александр Турчинов.

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Печерский районный суд Киева в октябре приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Первое заседание Киевского апелляционного суда, на котором состоялось предварительное рассмотрение апелляции экс-премьера, прошло первого декабря. Тимошенко из-за ухудшения состояния здоровья была обследована в больнице, и переведена в медсанчасть СИЗО. Она не смогла присутствовать на заседании суда первого декабря, суд же отклонил ходатайство об отмене ареста.

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Государственная пенитенциарная служба Украины, сообщила, что, по результатам проведенных обследований, у Тимошенко не выявлено патологических изменений, которые представляют угрозу ее жизни.

"Четкий диагноз передан в апелляционном суде судье-докладчику. Со всеми подписями, печатями, рентгеном и МРТ. Главная проблема в том, что она не может сама ходить. Власть не сломала ее политически и пробует уничтожить физически. Мы переживаем за ее жизнь. Они настолько боятся Тимошенко, что готовы пойти на все", - заявил Турчинов в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию ЛигаБизнесИнформ.

Кроме того, он рассказал, что на сегодня есть проблема коммуникации с лидером "Батькивщины". "У нас есть очень серьезная проблема - проблема коммуникации. Даже находясь за решеткой, Юлия Тимошенко остается реальным лидером нашей партии. Но последние четыре недели из-за обострившейся болезни и отсутствия лечения она не встает с кровати. Адвокаты могут с ней поговорить только тогда, когда ее допрашивает либо прокуратура, либо налоговая милиция. Все ее лечение свелось к таким вот внеплановым допросам. И в это время не так легко обсудить насущные темы", - сказал Турчинов.

Однако же сам он отказался озвучить диагноз, который поставили Тимошенко врачи, отметив, что у экс-премьера большие проблемы с позвоночником, и она нуждается в лечении в больнице.