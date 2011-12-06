Турчинов утверждает, что против него реанимируют старые уголовные дела

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Алена Мейта. Ближайший соратник экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по оппозиционной партии "Батькивщина" Александр Турчинов заявляет, что против него реанимируют возбужденные ранее уголовные дела.

"На меня заведено столько уголовных дел, что можно со счета сбиться. Начиная с противостояния 24 августа (День независимости Украины), когда предпринималась попытка меня задержать. И заканчивая реанимацией дел, которые на меня заводили еще во времена (экс-президента) Кучмы (организация массовых беспорядков, захват администрации президента, телецентра, следственных изоляторов и так далее). Я знаю, что они перелопатили все, что можно было, связанное с моей деятельностью в правительстве. Против нашей партии направлена вся агрессия власти. Наш лидер за решеткой. Наших сторонников увольняют с работы и преследуют. Но мы продолжаем борьбу", - заявил Турчинов в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию "ЛигаБизнесИнформ".

Вместе с тем руководитель пресс-службы генпрокуратуры Юрий Бойченко сказал РИА Новости, что подобные политические заявления ведомство комментировать не будет.

"Мы политические заявления не комментируем", - сказал он.

Вынесение приговора Тимошенко. Фотолента>>

Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Защита и оппозиция считают судебное преследование экс-премьера политически мотивированным. Власть отрицает политическую подоплеку вынесенного Тимошенко вердикта. Апелляционный суд Киева 13 декабря начнет рассмотрение по сути апелляции на приговор Тимошенко.

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Апелляция по делу Тимошенко на фоне стычек с милицией. Фотолента>>

Вскоре после оглашения приговора Печерским судом стало известно, что налоговая милиция возобновила расследование по четырем уголовным делам против Тимошенко, которые касаются неуплаты налогов во второй половине 1990-х годов, когда она руководила корпорацией ЕЭСУ. Эти дела объединены в одно дело с разными эпизодами, расследование по нему завершается.

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