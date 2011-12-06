Украина склоняется к созданию газотранспортного консорциума с РФ - СМИ

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Алена Мейта. Украина решила изменить позицию по созданию газотранспортного консорциума по управлению своей ГТС, поскольку затягивание решения этого вопроса привело к неразрешимым проблемам "Нафтогаза", а помощи от Европы страна так и не дождалась, пишет "Коммерсантъ-Украина" во вторник.

Таким образом, Киев склоняется к созданию двустороннего консорциума с РФ, делает вывод издание.

Украина убеждала РФ и ЕС в необходимости создания трехстороннего (Украина, Россия и ЕС) консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС). По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, это повысит надежность транзита энергоресурсов в Европу.

Уполномоченный Кабинета министров Украины по сотрудничеству с РФ, странами СНГ, ЕврАзЭС Владимир Макуха пояснил изданию, что, к сожалению, страны Евросоюза не выполняют данные Украине обещания, и это отрицательно сказывается на интересах страны.

"Присоединившись к энергетическому сообществу в феврале текущего года, Киев рассчитывал не только на то, что Евросоюз поддержит нас в вопросах гармонизации нашего энергетического законодательства с европейским, но и на то, что страны ЕС окажут содействие в вопросе энергобезопасности Украины, однако этого не произошло", - отметил Макуха.

В минувшее воскресенье посол России в Украине Михаил Зурабов сообщил, что новые двусторонние газовые договоренности будут не просто соглашениями между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", а межправительственными договорами.

Однако их подписание пока сталкивается с серьезным препятствием, отмечает газета. На прошлой неделе спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Киев заявила, что этому мешает участие Украины в Европейской энергетической хартии, а также то, что Киев ратифицировал второй энергопакет. Украина должна будет увязать новый договор с уже существующими межправительственными обязательствами.

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Ратифицировать второй энергопакет решил еще бывший президент Украины Виктор Ющенко.

"Это было ошибочное решение, поскольку мы не получили никакой помощи от стран Евросоюза и, к сожалению, упустили время для переговоров с Россией", - считает член комитета Верховной Рады по ТЭК Сергей Пашинский. В результате Россия построила обходной газопровод "Северный поток", и объем транзита газа через территорию Украины в следующем году может снизиться на 10 миллиардов кубометров.

Сейчас функции транзита и поставок газа объединены в рамках "Нафтогаза". Москва ранее неоднократно давала понять, что в случае создания консорциума на базе украинской ГТС могут быть снижены цены на газ и получены гарантии загрузки трубопровода.

"Формально то, что "Газпром" одновременно будет поставлять нам газ и войдет в состав учредителей консорциума, может быть воспринято европейской стороной как нарушение требований второго энергопакета", - рассказал высокопоставленный источник газеты в украинском Минэнерго.

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Киев считает цену на российский газ завышенной и ведет с Москвой переговоры о ее снижении. В четвертом квартале Украина платит около 400 долларов за одну тысячу кубометров. Президент Виктор Янукович считает, что подписанные в 2009 году газовые соглашения стали для Украины "кабальными". Он надеется, что стороны договорятся о цене на газ до конца года. Правящая в Украине Партия регионов ранее заявляла, что в рамках газовых переговоров с Россией разрабатывается проект консорциума по использованию украинской газотранспортной системы. Вице-премьер - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко ранее говорил, что Киев должен предложить Москве создание газового консорциума в обмен на скидку на газ.