Зурабов поблагодарил Киев за помощь в организации выборов в Госдуму РФ

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Александр Савоченко. Посол РФ в Украине Михаил Зурабов поблагодарил украинское руководство за оказанную помощь в организации выборов в Государственную Думу.

На территории Украины на выборах в Госдуму в воскресенье проголосовали более 18 тысяч граждан РФ. В стране для россиян было открыто девять избирательных участков: в Киеве, Львове, Харькове, Симферополе, Одессе, Севастополе, Феодосии, крымских поселках Кача и Гвардейское. Кроме того, в ряде городов российским гражданам можно было отдать свой голос на выездных пунктах голосования.

"Я хотел бы поблагодарить наших украинских коллег: политическое руководство, руководство министерства иностранных дел, глав областных администраций, глав городов. Везде, где мы имели намерение открыть либо избирательный участок, либо осуществлять выездное голосование, была оказана вся необходимая помощь", - сказал Зурабов журналистам в понедельник.

Посол добавил, что сотрудникам российских консульств, ехавшим на выездные участки для голосования, очень помогли сотрудники Госавтоинспекции Украины.

"Когда мы осуществляли выездное голосование достаточно далеко от Киева, или, например, от Харькова, то сопровождение службами государственной автомобильной инспекции позволяло нам справиться с этой задачей в оптимальные срок и без происшествий", - сказал Зурабов.

Он также заявил, что российская сторона приложит максимум усилий, чтобы граждане Украины, проживающие в РФ, могли проголосовать на выборах в Верховную Раду в 2012 году.

"У меня есть полная уверенность, что российские официальные лица в этом случае примут все исчерпывающие меры с тем, чтобы конституционные права украинских граждан были бы неукоснительно выполнены", - добавил глава российской дипмиссии.

Зурабов также проинформировал, что в участковые избирательные комиссии в Украине не было подано ни одного заявления о нарушениях в ходе голосования.

По результатам голосования в Украине победила "Единая Россия", набрав 10 123 голоса, на втором месте КПРФ (2787 голосов). Тройку лидеров замыкает ЛДПР с 2627 голосами.