Киев должен извлечь уроки из событий 9 мая во Львове - депутат ГД РФ

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Андрей Лубенский. Украинская власть должна извлечь уроки из событий, произошедших 9 мая во Львове, и занять более внятную позицию, считает депутат ГД РФ Константин Затулин.

Во Львове во время празднования Дня Победы 9 мая произошло несколько инцидентов с участием националистов. Они оскорбляли ветеранов. На Марсовом поле националисты начали драку с ветеранами Великой Отечественной войны. На Холме Славы националисты не пускали к могиле Неизвестного солдата людей, у которых на одежде были георгиевские ленточки, и пытались прорвать милицейское оцепление и помешать поднять красный флаг. Националисты также растоптали венок, который должен был возложить на военном кладбище генконсул России во Львове Олег Астахов. Помимо этого несколько молодых людей жгли и топтали красные флаги перед зданием Львовского горсовета. МИД России и Госдума РФ потребовали от украинских властей наказать виновных.

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"Мы рассматриваем события 9 мая (во Львове) как, безусловно, не связанные с волей нынешних властей Украины, но я лично считаю, что определенные выводы, уроки всякая власть из таких событий должна делать", - сказал Затулин в четверг на пресс-конференции в украинском представительстве РИА Новости.

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"Если президент Украины никак не реагирует на принятый в Верховной Раде закон о символах Победы, в том числе о Красном знамени, который был принят накануне 9 мая, - и остается для многих неясным, будет ли принят этот закон или он будет висеть в воздухе, - (то) это для кого-то, как выяснилось, во Львове - точно для кого-то, дает повод для подобного рода выступлений, во всяком случае, создает такую атмосферу", - сказал Затулин, добавив, что позиция украинской власти пока "остается невнятной".

По его словам, события 9 мая во Львове обсуждались, в частности, во время встречи делегации депутатов ГД РФ во время встречи с коллегами из Верховной Рады Украины в Киеве.

"У нас есть озабоченность в связи с тенденцией в государствах СНГ, связанной с переписыванием истории, с переоценкой событий новейшей истории, недавнего прошлого, и особенно Великой Отечественной войны. Вы должны нас правильно понять, в Российской Федерации это является абсолютно сакральной темой для подавляющего большинства населения", - отметил он.

Затулин подчеркнул, что в РФ радикальные проявления преследуются по закону.

"У нас, безусловно, невозможна такая ситуация, которая произошла 9 мая во Львове", - сказал российский политик.

Также принимавший участие в пресс-конференции депутат ГД РФ Сергей Марков заявил, что в России зачинщиков подобных инцидентов "давным-давно бы всех посадили, тем более, что посадить их есть за что".

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По его мнению, львовские события стали следствием политики, проводимой прежним президентом Украины Виктором Ющенко. "Тягнибок (лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок) - во многом создание Ющенко, он его выращивал", - заявил Марков.