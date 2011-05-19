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    Суд запретил "Свободе" проводить акцию в Одессе 21 мая

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    Окружной суд Одесской области удовлетворил иск исполкома Одесского горсовета и запретил проводить любые массовые мероприятия в городе 21 мая

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Окружной суд Одесской области удовлетворил иск исполкома Одесского горсовета и запретил проводить любые массовые мероприятия в городе 21 мая, сообщает в четверг сайт ВО "Свобода".

    Согласно сообщению, националисты намеревались провести в Одессе "социальный марш против продажи украинской земли". Также о планах провести акции в городе 21 мая  объявили партии "Родина", "Дозор", коммунисты и другие объединения.

    "В итоге суд, ссылаясь на возможные столкновения между активистами разных политических организаций, запретил любые акции в этот день", - говорится в сообщении пресс-службы одесской организации "Свобода".

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    Крымская партия "Русское единство" совместно с представителями Одесской партии "Родина" и организации "Дозор" намеревались провести во Львове 9 мая марш в честь Дня Победы под 15 метровым красным знаменем. Однако административный суд запретил в городе массовые акции в этот день во избежание возможных столкновений. Несмотря на это, во Львове все-таки произошли стычки националистов с ветеранами.

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