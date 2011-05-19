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    РФ усиливает позиции в Украине, Запад теряет интерес - Богатырева

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    Россия усиливает свои позиции в Украине, в то время как Запад теряет интерес к Киеву, заявила секретарь совета национальной безопасности и обороны Раиса Богатырева.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Александр Савоченко. Россия усиливает свои позиции в Украине, в то время как Запад теряет интерес к Киеву, заявила секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса Богатырева.

    После прихода Виктора Януковича на президентский пост в начале 2010 года значительно активизировались Украины и РФ, фактически замороженные в последние пять лет. В тоже время оппозиция обвиняет Януковича в улучшении отношений с Россией за счет отношений с Евросоюзом и США.

    "Россия усиливает свои позиции и имеет интерес привлечь Украину в так называемый "русский мир". Сейчас существует заключение экспертов, которые говорят, что теряется интерес со стороны Евросоюза и США к Украине", - сказала секретарь СНГБО Украины на пресс-конференции в четверг.

    Богатырева добавила, что Украина не сравнивает по влиятельности своих партнеров. Вместе с тем, отметила она, Киев будет считаться с такими мнениями аналитиков.

    "Пренебрегать такими выводами экспертов не стоит. Если есть такие тенденции, то нужно их учитывать", - подчеркнула секретарь Совбеза Украины.

    По ее словам, РФ является стратегическим партнером Украины.

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