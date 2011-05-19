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    Кличко продлили контракт с немецкой RTL

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    Чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко, вместе со своим братом, чемпионом WBO/IBF/IBO Владимиром Кличко подписали новый контракт с немецкой телекомпанией RTL.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко, вместе со своим братом, чемпионом WBO/IBF/IBO Владимиром Кличко подписали новый контракт с немецкой телекомпанией RTL, сообщает gorodokboxing.com.

    Подписанный контракт предусматривает трансляцию пяти поединков с участием братьев. Исходя из этого эксперты предполагают, что таким образом, Виталий дал понять, что не собирается в этом году заканчивать карьеру.

    "В этом году мне исполняется 40 лет и я чувствую, что постепенно приближаюсь к финишу. Но о том, когда это произойдет, сегодня никто не знает. Скорее, это произойдет немного позже, так как мы с братом продлили свой контракт с RTL, которая транслирует наши поединки, еще на пять боев", - сказал Кличко-старший.

    Предыдущий договор с RTL, подписанный в 2010 году, включал также пять общих поединков и был оценен в 15 млн евро.

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