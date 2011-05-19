Суд постановил арестовать двух депутатов в связи с событиями во Львове

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Суд во Львове постановил взять под стражу двух депутатов Самборского райсовета Львовской области, против которых на днях было возбуждено уголовное дело в связи с событиями 9 мая во Львове, сообщает в четверг сайт МВД Украины.

Пятнадцатого мая прокуратурой Львовской области возбудила уголовное дело в отношении этих депутатов - братьев Михаила и Владимира Коваливых - по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 345 Уголовного кодекса Украины - "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа".

"Восемнадцатого мая задержанным лицам суд избрал меру пресечения - взятие под стражу", - говорится в сообщении.

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Как сообщает пресс-служба националистической партии "Свобода", к которой принадлежат арестованные, защита депутатов просила отпустить их на поруки, в частности, по ходатайству главы Львовского областного совета Олега Панькевича, однако суд отказал в этой просьбе.

РИА Новости пока не удалось получить подтверждение этой информации в суде.

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Во Львове во время празднования Дня Победы 9 мая произошло несколько инцидентов с участием националистов. Они оскорбляли ветеранов. На Марсовом поле националисты начали драку с ветеранами Великой Отечественной войны. На Холме Славы националисты не пускали к могиле Неизвестного солдата людей, у которых на одежде были георгиевские ленточки, и пытались прорвать милицейское оцепление и помешать поднять красный флаг. Националисты также растоптали венок, который должен был возложить на военном кладбище генконсул России во Львове Олег Астахов. Помимо этого несколько молодых людей жгли и топтали красные флаги перед зданием Львовского горсовета. МИД России и Госдума РФ потребовали от украинских властей наказать виновных.

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