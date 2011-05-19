Участники всеукраинской акции "Вперед!" обещают собраться в июне

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Андрей Лубенский. Участники всеукраинской гражданской акции "Вперед!" определились с датой следующего массового мероприятия, - оно пройдет 14 июня, сообщила в четверг журналистам депутат парламента Украины от оппозиционной фракции "БЮТ-Батькивщина" и глава народной коллегии акции "Вперед!" Наталья Королевская.

"Требования сегодня - остановить разрушение экономики, принять пакет народных реформ. В случае непринятия этого мы потребует отставки правительства, потому что проводить эксперименты над народом никто не позволит. Сегодня собрались сильные люди, которые полностью поддержали эти требования и проголосовали - в следующий раз это будет 14 июня", - сказала Королевская.

По ее словам, народная коллегия промониторит, что сделано, что выполнено властью, и решит, что будут делать дальше активисты.

Королевская также пояснила, что формат будущей акции определит народная коллегия.

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В то же время часть участников сегодняшнего митинга уже выступают с требованием отставки правительства и импичмента президента.

По оценкам милиции, в митинге в четверг у здания парламента принимают около тысячи человек.

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В четверг в Киеве началась общенациональная акция протеста "Вперед". Участниками этой акции, в большей степени, являются украинские предприниматели, которые ранее уже проводили подобные собрания и продолжают высказывать недовольство политикой властей.



Принятый в парламенте первый вариант Налогового кодекса осенью прошлого года вызвал массовые акции протеста предпринимателей, недовольных очень жесткими, по их мнению, налоговыми правилами. Митинги привели к частичному успеху - президент выполнил требование представителей малого и среднего бизнеса и наложил вето на Налоговый кодекс, после чего внес в него ряд поправок. Верховная Рада в начале декабря приняла документ с этими поправками. В частности, была оставлена без изменений упрощенная система налогообложения и сокращены полномочия налоговиков. Однако предприниматели считают, что Налоговый кодекс в нынешнем виде уничтожает малый и средний бизнес.