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    Марш протеста украинских предпринимателей завершился

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    Весенний марш протеста предпринимателей в Киеве (7)

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    Весенний марш протеста предпринимателей в рамках всеукраинской акции "Вперед!", проходивший в четверг у стен парламента Украины, завершился.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Андрей Лубенский. Весенний марш протеста предпринимателей в рамках всеукраинской акции "Вперед!", проходивший в четверг у стен парламента Украины, завершился, передает корреспондент РИА Новости.

    Организаторы акции со сцены объявили о завершении марша, после чего прозвучал гимн Украины. Но уже после этого некоторые участники марша продолжают выступать с различными заявлениями.

    По оценкам организаторов, в марше принимали участие более 3 тысяч человек. В тоже время, по словам представителей правоохранительных органов - более тысячи человек.

    Весенний марш протеста в Киеве. Фотолента>>

    Как сообщила журналистам депутат Верховной рады Украины от оппозиционной фракции "БЮТ-Батькивщина" и глава Народной коллегии акции "Вперед!" Наталья Королевская, участники марша передали депутатам парламента свои требования.

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    Участники марша в беседах с журналистами выразили недоумение по поводу того факта, что за более чем четыре часа проведения акции к ним не выходили депутаты из парламентского большинства.

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