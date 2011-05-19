Украина может вести двухвекторную политику - Литвин

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Марина Шмаюн. Украина может проводить двухвекторную политику, поскольку она должна думать в первую очередь о своих национальных интересах, заявил в четверг на пресс-конференции спикер Верховной Рады Владимир Литвин, комментируя заявление российского президента Дмитрия Медведева о том, что Украине надо определиться, с кем сотрудничать.

Накануне Медведев заявил, что Украине предстоит сделать выбор между созданием зоны свободной торговли в рамках ее евроинтеграции и сотрудничеством со странами СНГ через таможенный союз и единое экономическое пространство, потому что "нельзя быть везде" и Украина "не может сидеть на двух стульях, ей необходимо выбирать".

"Я не знаю ни одной страны, которая проводила бы одновекторную политику. Все страны понимают, что в этом сложном мире нужно сотрудничать везде, и там, в первую очередь, где есть экономический и политический интерес. Наша политика должна быть, если хотите, эгоистической, она должна учитывать, в первую очередь, интересы страны", - сказал Литвин.

Вместе с тем, он добавил, что Украине не может не считаться с соседними странами, а также странами, которые являются для нее стратегическими партнерами.

Евроинтеграция - приоритет внешней политики Украины, в то же время украинские власти считают Россию своим стратегическим партнером. Украина рассчитает до конца года завершить переговоры с ЕС по соглашению об ассоциации, частью которого является создание зоны свободной торговли с ЕС. На фоне этого Россия предлагает Украине присоединиться к Таможенному союзу.