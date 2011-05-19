Митингующие в Киеве требуют приезда депутатов в регионы Украины

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Андрей Лубенский. Участники всеукраинской гражданской акции "Вперед!" выдвинули требование о приезде депутатов парламента в регионы до 8 июня, заявила, депутат Верховной Рады Украины от оппозиционной фракции "БЮТ-Батькивщина" Наталья Королевская.

"Представители всех областей потребовали, чтобы до 8 июня к ним приехали представители депутатов (парламентского) большинства, депутаты оппозиции... и представители исполнительной власти, чтобы на местах, без телевизора им показать, в чем сегодня главная проблема и показать народную реформу, которая была подготовлена и предложена парламенту и которая не была даже включена в рассмотрение Верховной Радой", - сказал Королевская на пресс-конференции во время митинга протеста у стен парламента.

Депутат также сообщила, что решено организовать "Народную стражу", которая до 14 июня будет "мониторить, есть реакция на требования или никакой реакции от власти не поступает". "И 14 июня провести Народную коллегию и дальше определить план действий, если мы увидим, что нет никакой реакции и не принимаются никакие решения", - сказал Королевская.

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По ее словам, в "Народную стражу" входят около 30 человек, которые получили пропуска в Верховную Раду и которые уже и сейчас находятся в сессионном зале и смотрят, какие законы принимают депутаты. "Они непосредственно будут мониторить все законопроекты, которые поступают от кабинета министров", - отметила она.

Королевская также сообщила, что никаких политических требований участники акции пока не выдвигают и не планируют создавать никаких новых политических сил. По ее словам, речь идет прежде всего о решении социально-экономических проблем.

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В то же время в ходе митинга в четверг не раз звучали требования об отставке правительства, о роспуске Верховной Рады и проведении досрочный выборов. По словам участников акции, некоторые общественные организации "настроены более радикально, чем руководители движения".