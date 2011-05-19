Литвин "с завистью" смотрит на действия Мартынюка в драке с Ляшко

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Марина Шмаюн. Спикер Верховной Рады Владимир Литвин относится к действиям вице-спикера Адама Мартынюка, который в среду подрался с внефракционным депутатом Олегом Ляшко, "с завистью".

Драка возникла в сессионном зале после того, как при обсуждении одного из вопросов Ляшко подошел к председательствующему первому вице-спикеру с просьбой предоставить ему слово для выступления. Мартынюк отказался это сделать, поскольку по регламенту Ляшко не имел права выступать, потому что не был записан на выступление. Ляшко начал оскорблять Мартынюка, в частности, назвал того фарисеем. Мартынюка это оскорбило, он схватил Ляшко руками за горло и перебросил его через дверцу в президиум.

"Как я воспринимаю поступок Адама Мартынюка? С завистью", - сказал Литвин в четверг на пресс-конференции.

Он также добавил, что если будет соответствующее обращение в регламентный комитет Верховной Рады, то комитет рассмотрит этот вопрос.

"Это наглые действия, которые иногда делаются для того, чтобы вывести из рабочего состояния. Я это очень хорошо знаю. А ты должен улыбаться, все время говорить "спасибо", "прошу", "извиняюсь", - рассказал спикер украинского парламента.