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    Лукашенко заверяет, что Белоруссия остается надежным союзником Украины

    Тема:

    Встреча глав правительств СНГ в Минске (6)

    (обновлено: )1
    Президент Беларуси Лукашенко заверяет, что его страна остается надежным союзником Украины. Азаров также подчеркнул важность сотрудничества с Белоруссией.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Алена Мейта. Президент Беларуси Александр Лукашенко заверяет, что его страна остается надежным союзником Украины.

    Ранее Лукашенко обвинил руководство Украины в том, что оно продемонстрировало несамостоятельность своей политики в отношении Белоруссии, отозвав под давлением Еврокомиссии свое приглашение, направленное белорусскому лидеру, на Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии, который прошел в Киеве в апреле.

    "Белоруссия остается верна своим принципам. Как была надежным союзником нашей братской Украины, так и остается. У нас очень теплые чувства по отношению к вашему государству", - сказал Лукашенко на встрече с премьером Украины Николаем Азаровым в четверг в Минске.

    Он отметил, что Белоруссия готова к сотрудничеству с Украиной по самым разным направлениям. "Мы готовы отстаивать совместно с Украиной, притом без всяких колебаний, вопрос, интересующий Украину и нас. Я прошу это передать президенту Януковичу, что мы всегда были и остаемся верны своим принципам во взаимоотношениях с братской Украиной", - приводит слова белорусского президента украинское информагентство УНИАН.

    В свою очередь Азаров также подчеркнул важность сотрудничества для Украины с Белоруссией по многим направлениям.

    Встреча глав правительств СНГ в Минске>>

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