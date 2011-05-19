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    Украина предлагает Белоруссии создать центр инноваций как "Сколково"

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    Встреча глав правительств СНГ в Минске (6)

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    Украина предлагает Белоруссии создать совместный инновационный центр по примеру российского "Сколково" на паритетных условиях, заявил в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Алена Мейта. Украина предлагает Белоруссии создать совместный инновационный центр по примеру российского "Сколково" на паритетных условиях, заявил в Минске в четверг премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем.

    "Вот русские создали "Сколково", а у нас с вами с деньгами хуже ситуация, но, вместе с тем, давайте создадим совместный инновационный центр на паритетных условиях", - приводит слова украинского премьера пресс-служба правительства Украины.

    При этом Азаров подчеркнул, что на Украине и в Белоруссии развитие науки находится на достаточно высоком уровне, но, по его словам, ее необходимо коммерциализировать, чтобы наука начала работать на рынок и начала работать для людей.

    Кроме того, Азаров добавил, что Украина заинтересована в сотрудничестве в области разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых.

    Ранее украинский премьер говорил, что Украина намерена создать собственное "Сколково".

    Инновационный центр "Сколково" должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведенной территории будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий.

    Встреча глав правительств СНГ в Минске>>

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