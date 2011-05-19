Суд в Киеве приступит к рассмотрению дела Луценко 23 мая

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Печерский районный суд Киева в понедельник, 23 мая, начнет предварительное слушание уголовного дела, которое было возбуждено в отношении бывшего главы МВД Украины Юрия Луценко, сообщает в четверг пресс-служба партии "Народная самооборона", которую возглавляет бывший министр.

"23 мая в 11.00 Печерский районный суд Киева начнет предварительное слушание уголовного дела, возбужденного против бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко", - говорится в сообщении партии.

Сатьи по теме "Голодовка экс-главы МВД Луценко" >>

Кроме того, партия сообщает, что Луценко, у которого возникли проблемы со здоровьем в ходе голодовки, хочет лично присутствовать на заседании суда.

"Луценко написал заявления на командира конвойного полка и главного врача киевской больницы скорой помощи с требованием лично присутствовать на судебном заседании", - приводит слова жены бывшего министра Ирины Луценко пресс-служба партии.

Генпрокуратура Украины во вторник направила уголовное дело в отношении бывшего министра внутренних дел, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением, в Печерский районный суд Киева.

Экс-глава МВД Луценко был взят под стражу 27 декабря 2010 года. В апреле 2011 года суд оставил экс-министра под арестом до 26 мая. В знак протеста против такого решения Луценко объявил голодовку.