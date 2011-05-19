Власти готовы учесть требования митингующих предпринимателей

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Марина Шмаюн. Власти Украины учтут требования участников акции протеста, которая проходит в четверг у стен Верховной Рады Украины, сказал в четверг на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Весенний марш протеста предпринимателей в рамках всеукраинской акции "Вперед!" проходит в четверг у стен Верховной Рады Украины. Участники акции требуют усовершенствования налогового законодательства, повышения прожиточного минимума, моратория на контрольные проверки субъектов малого предпринимательства, передачи средств от приватизации ОАО "Укртелеком" в Пенсионный фонд для повышения минимального уровня пенсионного обеспечения.

"По вопросам, которые поднимают предприниматели на митинге, уже была проведена определенная работа, в том числе и правительством во главе с премьер-министром Николаем Азаровым. Насколько я проинформирован, большая часть тех вопросов, которые предприниматели поднимают, нашли поддержку в правительстве", - сказал Ефремов.

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В частности, он уточнил, что сегодня уже наработаны корректировки в Налоговый кодекс, сейчас они проходят окончательную доработку в комитете, и как только окончательный вариант документа будет согласован во всех инстанциях, пройдет экспертную оценку, будет принято соответствующее решение в Верховной Раде об определенных изменениях.

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Он также опроверг информацию о том, что людей из регионов, добиравшихся в Киев, не пускали в столицу для участия в массовых акциях протеста.

Вместе с тем, депутат от оппозиционной фракции "БЮТ-Батькивщина" Наталья Королевская в четверг на брифинге также сообщила, что 14 июня пройдет третья "народная коллегия", в ходе которой будет решено, какие действия будут дальше предпринимать участники акции протеста.

"На 14 июня назначена третья народная коллегия, где будут подведены итоги акции, будет мониторинг того, какие решения приняты, и будет принят план дальнейших действий акции", - проинформировала Королевская.