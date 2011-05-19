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    Митингующие предприниматели требуют досрочных президентских выборов

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    Весенний марш протеста предпринимателей в Киеве (7)

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    Участники марша протеста предпринимателей, митингующие у стен Верховной Рады, выдвинули Виктору Януковичу ультиматум, требуя досрочных выборов.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Андрей Лубенский. Участники весеннего марша протеста предпринимателей, которые митингуют в четверг у стен Верховной Рады Украины, выдвинули президенту Украины Виктору Януковичу ультиматум, требуя досрочных выборов, передает корреспондент РИА Новости.

    "Требуем немедленного прекращения антинародных социальных экспериментов и проведения выборов Верховной Рады и президента Украины. В противном случае мы будем вынуждены прибегнуть к акциям гражданского неповиновения", - говорится в тексте ультиматума, распространяемого от имени общественной организации "Общее дело".

    По словам представителей "Общего дела", отказываясь от немедленного проведения выборов, "режим фактически узурпировал власть в стране и противопоставил себя гражданам".

    Весенний марш протеста в Киеве. Фотолента >>

    На ограде вокруг Мариинского дворца, расположенного рядом с Верховной Радой, укреплено полотнище с требованием импичмента президента Януковича. Участники митинга тут же ставят свои подписи под этим требованием. Неподалеку идет сбор подписей под требованием роспуска парламента и проведения досрочных выборов. В то же время, по словам участников митинга, некоторые общественные организации и предпринимательские профсоюзы выдвигают не политические, а только социально-экономические требования к власти.

    Весенний марш протеста предпринимателей в Киеве >>

    В четверг в Киеве началась общенациональная акция протеста "Вперед". Участниками этой акции, в большей степени, являются украинские предприниматели, которые ранее уже проводили подобные собрания и продолжают высказывать недовольство политикой властей.

    Принятый в парламенте первый вариант Налогового кодекса осенью прошлого года вызвал массовые акции протеста предпринимателей, недовольных очень жесткими, по их мнению, налоговыми правилами. Митинги привели к частичному успеху - президент выполнил требование представителей малого и среднего бизнеса и наложил вето на Налоговый кодекс, после чего внес в него ряд поправок. Верховная Рада в начале декабря приняла документ с этими поправками. В частности, была оставлена без изменений упрощенная система налогообложения и сокращены полномочия налоговиков. Однако предприниматели считают, что Налоговый кодекс в нынешнем виде уничтожает малый и средний бизнес.

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