Оппозиционные фракции Рады требуют изменить меру пресечения Луценко

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Марина Шмаюн. Оппозиционные фракции "БЮТ-Батькивщина" и "Наша Украина - Народная самооборона" (НУНС) обратились к Верховной Раде с просьбой призвать генеральную прокуратуру изменить меру пресечения экс-главе МВД Юрию Луценко, который оказался в больнице из-за объявленной им голодовки.

Экс-глава МВД Луценко был взят под стражу 27 декабря 2010 года. В апреле 2011 года суд оставил экс-министра под арестом до 26 мая. В знак протеста против такого решения Луценко объявил в СИЗО голодовку. Жена Луценко Ирина заявила, что заявила, что врачи обнаружили у мужа воспаление пищевода, а также язву двенадцатиперстной кишки и нарушение функций сосудов головного мозга.

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"Мы призываем коллег-депутатов забыть о политической принадлежности, быть людьми и обратиться к Генеральной прокуратуре, к власти с требованием изменить меру пресечения Юрию Луценко. Это уже становится проблемой не только его семьи и его коллег, но и проблемой всей Украины", - сказала в четверг в украинском парламенте депутат от НУНС Ирина Геращенко, высказывая позицию двух фракций.

По ее мнению, удержание под стражей бывшего министра выглядит циничным, поскольку Луценко не представляет общественной опасности.