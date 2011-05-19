наверх
10.03.201803:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Защита экс-премьера представила ГПУ документы о болезни Тимошенко

    Тема:

    Уголовное дело против Тимошенко (513)

    (обновлено: )0
    Власенко представил следователю ГПУ документы о состоянии здоровья Тимонешко, подтверждающие болезнь, из-за которой она не может явиться в прокуратуру.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Сергей Власенко, который является защитником экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, представил следователю ГПУ документы о состоянии здоровья оппозиционерки, подтверждающие болезнь, из-за которой она не может явиться в прокуратуру, сообщает УНАИН.

    Власенко отметил, что Тимошенко прописан постельный режим.

    "Она будет находиться на лечении, о чем я проинформировал следователя еще 16 мая", - сказал журналистам защитник.

    Статьи по теме "Уголовное дело против Тимошенко">>

    Также он сообщил, что лидер оппозиции находится на амбулаторном лечении в клинике "Медиком" с диагнозом бронхит.

    "Как только состояние здоровья позволит, мы обязательно проинформируем следователя прокуратуры о том, что Юлия Владимировна готова участвовать в следственных действиях", - добавил защитник Тимошенко.

    Ранее защита экс-премьера заявила о том, что готова представить в Генпрокуратуру документы, подтверждающие болезнь своей подзащитной.

    В свою очередь следователь прокуратуры обвинил Тимошенко в затягивании следствия.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине