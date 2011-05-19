Защита экс-премьера представила ГПУ документы о болезни Тимошенко

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Сергей Власенко, который является защитником экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, представил следователю ГПУ документы о состоянии здоровья оппозиционерки, подтверждающие болезнь, из-за которой она не может явиться в прокуратуру, сообщает УНАИН.

Власенко отметил, что Тимошенко прописан постельный режим.

"Она будет находиться на лечении, о чем я проинформировал следователя еще 16 мая", - сказал журналистам защитник.

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Также он сообщил, что лидер оппозиции находится на амбулаторном лечении в клинике "Медиком" с диагнозом бронхит.

"Как только состояние здоровья позволит, мы обязательно проинформируем следователя прокуратуры о том, что Юлия Владимировна готова участвовать в следственных действиях", - добавил защитник Тимошенко.

Ранее защита экс-премьера заявила о том, что готова представить в Генпрокуратуру документы, подтверждающие болезнь своей подзащитной.

В свою очередь следователь прокуратуры обвинил Тимошенко в затягивании следствия.