Украина предлагает своего кандидата на должность генсека ПАЧЭС

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Марина Шмаюн. Украина наряду с Россией, Турцией, Грецией и Молдавией подала свою кандидатуру на должность генерального секретаря Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), председателем которой является спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

Спикер Рады заявлял, что новый генсек ПАЧЭС будет избран на заседании генассамблеи ПАЧЭС летом в Киеве, поскольку нынешний Генсек ПАЧЭС Алексей Кудрявцев (Россия) завершает свою деятельность на этом посту и не намерен баллотироваться на него.

Литвин в ходе внеочередное заседание Бюро ПАЧЭС в Киеве в четверг заявил, что в установленные сроки и, придерживаясь соответствующих положений, шесть национальных делегаций направили в международный секретариат документы с предложениями относительно кандидатур от своих стран.

Литвин уточнил, что от Украины на должность генсека ПАЧЭС претендует Кирилл Третьяк. Он является руководителем управления Верховной Рады по обеспечению межпарламентских связей.

Кроме того, спикер парламента Украины напомнил, что генсек ПАЧЭС имеет статус международного чиновника и избирается на генеральной ассамблее по предложению Бюро на основе двойного большинства. Национальная делегация направляет в международный секретариат свои предложения относительно кандидатуры не позже, чем за шесть месяцев до заседания Бюро.

Генсек должен быть гражданином страны ЧЭС, иметь знания и опыт в международных и межпарламентских отношениях по линии ЧЭС, владеть английским или французским языком, а также должен иметь университетское образование.

ПАЧЭС была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав входят 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина. Парламенты Египта, Израиля, Словакии, Германии и Франции имеют статус наблюдателей.

Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) создана по инициативе Турции для налаживания сотрудничества стран, примыкающих к Черноморскому бассейну, в таких областях как торговля и экономическое развитие, транспорт, связь, туризм и экология.