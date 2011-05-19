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    Участники митинга предпринимателей требуют отставки правительства

    Тема:

    Весенний марш протеста предпринимателей в Киеве (7)

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    Участники митинга предпринимателей, проходящего в четверг у стен Верховной Рады в Киеве, потребовали отставки правительства и прекращения "экономических репрессий".

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Андрей Лубенский. Участники митинга предпринимателей, проходящего в четверг у стен Верховной Рады в Киеве, потребовали отставки правительства и прекращения "экономических репрессий", передает корреспондент РИА Новости.

    "Мы требуем, чтобы они ушли в отставку", - заявила, выступая на митинге, депутат Верховной Рады Украины из фракции "БЮТ-Батькивщина" Наталья Королевская.

    По ее словам, политика правительства ведет к уничтожению малого и среднего бизнеса, и поэтому правительство должно уйти в отставку.

    Королевская заявила, что в организации акции приняли участие 200 общественных организаций и, что эта акция - пример народной формы протеста.

    По словам Королевской, акция будет продолжена в новых формах. Королевская призвала собравшихся к единству в достижении целей.

    Весенний марш протеста в Киеве. Фотолента >>

    Другие выступающие на митинге также подвергают резкой критике политику правительства Николая Азарова, и заявляют, что проводимые властями реформы ведут к обнищанию народа и уничтожению малого и среднего предпринимательства.

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    Весенний марш протеста предпринимателей в рамках всеукраинской акции "Вперед!" проходит в четверг у стен Верховной Рады Украины. Участники акции требуют усовершенствования налогового законодательства, повышения прожиточного минимума, моратория на контрольные проверки субъектов малого предпринимательства, передачи средств от приватизации ОАО "Укртелеком" в Пенсионный фонд для повышения минимального уровня пенсионного обеспечения.

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