Милиция задержала трех женщин, обнажившихся у стен Рады

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Андрей Лубенский. Сотрудники милиции задержали трех представительниц украинского женского движения FEMEN, известного эпатажными акциями, передает корреспондент РИА Новости.

Четыре представительницы этого движения пришли на митинг предпринимателей, проходящий в четверг у стен Верховной Рады, и обнажились до пояса, вызвав переполох среди окружающих, и выставили плакаты "Сколько стоит постоять".

Сотрудники милиции сначала просто наблюдали за происходящим, а затем задержали трех женщин. Одной удалось "затеряться" в толпе.

Задержанные отказались следовать за сотрудниками милиции, поэтому они подхватили их за руки и за ноги и отнесли в один из милицейских автобусов.

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Во время своей краткой акции представительницы FEMEN не объяснили, что они хотят этим сказать, однако, судя по содержанию плакатов, можно предположить, что они намекнули на "заказной" характер митинга предпринимателей. Какого-то заметного влияния на акцию предпринимателей этот инцидент не оказал, митинг продолжается.

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В четверг у стен Верховной Рады проходит весенний марш протеста предпринимателей в рамках всеукраинской гражданской акции "Вперед" с требованиями усовершенствовать Налоговый кодекс, пересмотреть прожиточный минимум в сторону его повышения, обеспечить экономические свободы, ввести мораторий на контрольные проверки субъектов малого предпринимательства. Организаторы заявляют, что весенний марш протеста - это первый этап акции, далее последует организационная работа в регионах, которая закончится "осенним наступлением".